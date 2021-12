Bu gün Zəngilan rayon 10 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Cəbrayılov Asəf Miri oğlu dünyasını dəyişib.

Bu barədə Zəngilan Rayon Təhsil Şöbəsi məlumat yayıb.

Zəngilan Rayon Təhsil Şöbəsinin rəhbərliyi və kollektivi Asəf müəllimin vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə baş sağlığı verir.



Allah rəhmət eləsin!

