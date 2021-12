Xaçmazda avtomobil piyadanı vurdu, vəziyyəti ağırdır

Xaçmaz rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Bakı prospekti, Cənlibel parkının yanında qeydə alınıb.

Belə ki, Xaçmaz şəhər sakini, 1976-cı il təvəllüdlü Səlimov Ülfət Rafiq oğlunu içərisində su olan qabları avtomobilinə qoymaq istəyən zaman digər nəqliyyat vasitəsi vurub.

Xəsarət alan Ü.Səlimov Xaçmaz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının cərrahiyyə blokuna yerləşdirilib, vəziyyəti orta ağırdır.

Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin istintaq və təhqiqat bölməsində araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.