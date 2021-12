Azərbaycan Operativ Qrupu Komandanlığının koordinasiyası ilə Azərbaycan Dəniz Piyada Briqadası Komandanlığının şəxsi heyətinin iştirak etdiyi “İkinci Dövr Dəniz Komandosu əsas kursu”nun buraxılış mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi özünün tviterdəki hesabında məlumat yayıb.











