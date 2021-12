Rusiyada Kemerovo vilayətinin Leninsk-Kuznetski şəhərində yerləşən mədəndə yanğın başlayıb.

Bu barədə Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir



Kömür mədənində şaxtaçılar təxliyə edilməyə başlayıb. İndiyədək 128 şaxtaçının təxliyyə edildiyi bildirilir.

