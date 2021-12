Bu gün Parisdə “Uşaq Avroviziyası - 2021” mahnı müsabiqəsi keçirilir.

“Qafqazinfo”nun məlumatına görə, müsabiqədə ölkəmizi “One of those days” mahnısı ilə Sona Əzizova təmsil edir.

O, 14-cü nömrə altında öz çıxışını təqdim edib.

