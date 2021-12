Bu gün Azərbaycana qış fəsli daxil olacaq.

Metbuat.az xatırladır ki, qış fəsli ölkəmizə dekabrın 21-də Bakı vaxtı ilə saat 14:02:18-də qədəm qoyacaq. Bununla da Yer kürəsinin Şimal yarımkürəsində qış fəsli başlayacaq. Bu zaman Günəş üfüqdən ən minimum nöqtədə olur. Günəş şüalarının istiqaməti ilə yerin fırlanma oxu ən böyük bucaq əmələ gətirir. Ona görə də bu fəsildə soyuqlar müşahidə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.