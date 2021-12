ABŞ-ın Kentukki ştatında baş verən qasırğa zamanı maraqlı hadisə qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, güclü küləyin dağıtdığı evdən itən cütlüyün toy fotosu 240 kilometr məsafədə tapılıb. Məlum olub ki, şəkili tapan sakin onu fəlakət zamanı yoxa çıxan əşyaların tapılaraq yerləşdirildiyi sosial media qrupunda paylaşıb. Cütlük rəqs fotolarını qrupda görəndə sevinc yaşayıb. Onlar sakinlə əlaqə quraraq, şəkili alıblar.

