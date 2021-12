ANAMA işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan minatəmizləmə əməliyyatları barədə həftəlik məlumatı açıqlayıb.

ANAMA-dan Metbuat.az-a bildirilib ki, dekabrın 13-dən 18-nə qədər Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 2 piyada əleyhinə mina, 18 tank əleyhinə mina və 166 Partlamamış Hərbi Sursat (PHS) aşkarlanıb.

Bildirilib ki, 108.5 hektar ərazi mina və PHS-lərdən təmizlənib.

