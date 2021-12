Helikopterin qəza başverənədək uçuş müddəti 17 də 20 san olun. Uçuşadək hər hansı nasazlıq olmayın.

Qara qutuda müəyyən edilib ki, enmə əməliyyatını həyata keçirərkən qəzaya uğrayıb. Yəni uçuş zamanı nəsə nöqsan olmayıb. Qəzanın baş verməsindən 25 saniyəydək hər hansı pararametr dəyişikiyi baş verməyib. Uçuş zamanı küləyin istiqaməti pilot nəzarətə almayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.