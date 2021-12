ABŞ-da “AGM-183A” səsdən sürətli mərminin testləri növbəti dəfə uğursuz alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, havadan atılan raketin sınaqları 3-cü dəfədir uğursuz alınır. Məlumata görə, uğursuzluğun səbəbi hələlik müəyyən edilməyib. Bildirilir ki, mərmi B-52H bombardman uçağının qanadından ayrılmayıb. Açıqlamada deyilir ki, mərmi fabrikə geri qaytarılacaq və uğursuzluğun səbəbləri analiz ediləcək.

ABŞ növbəti testi ən qısa zamanda yenidən keçirmək niyyətindədir.

