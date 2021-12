NASA Yupiter planetinin peyki “Ganymede”dən gələn səsləri yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2016-cı ildə Yupiterə göndərilən “Juno” aparatı planetin ətrafında kəşfiyyat uçuşu gerçəkləşdirərkən “Ganymede”dən gələn elektromaqnit dalğaları qeydə alıb. Dalğaların tezliyi NASA tərəfindən səs diapazonuna gətirildikdə, peykdən qorxunc səslərin gəldiyini eşitmək mümkün olub.

