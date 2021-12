Fransız hərbçilər Türkiyə ordusu barədə: Türklərin gücünə hörmət edirik

Fransanın Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutu “İFRİ” Fransa ordusunun hazırki və keçmiş yüksək rütbəli zabitlərindən Türkiyə ordusu barədə düşüncələrini soruşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsahibələrdə əsasən donanma zabitləri iştirak edib. Müsahibələr əsasından 40 səhifəlik hesabat hazırlanıb. Hərbçilər bildiriblər ki, Türkiyədə 15 iyulda baş verən hərbi çevrilişə cəhd hadisələrindən sonra onların türk ordusuna münasibəti dəyişib. Fransız hərbçilərin əksəriyyəti türk hərbçilərin bacarıqlarına və texniki imkanlarına hörmətlə yanaşdıqlarına bildiriblər. Fransız hərbçilər Türkiyə donanmasının “təcrübəli, bacarıqlı, qərarlı və etibarlı” xüsusiyyətlərə malik olduğunu ifadə ediblər.

Hesabatda adı açıqlanmayan, lakin 2 nömrəli səlahiyyətli olaraq qələmə verilən zabit bildirib ki, Fransa donanması düşmənə qarşı türklərlə birgə müharibəyə girsə ikinci dəfə düşünməz. “Doğrusunu demək lazımdırsa, avropalı müttəfiqlərimiz barədə eyni şeyi deyə biləcəyimdən əmin deyiləm” - deyə o bildirib.

