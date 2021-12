Nüsrət barədə İNANILMAZ FAKT ÜZƏ ÇIXDI: İki ildən sonra anasına... - Tənqid olundu / FOTOLAR

Türkiyənin dünyaca məşhur qəssabı Nüsrət Gökçə iki ildən sonra anasını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, anası ilə görüşdüyü fotonu sosial media hesabında paylaşıb. Məlumata görə, övladını illər sonra görən ana duyğusal anlar yaşayıb. Ana övladına özünə diqqət etməyi tövsiyyə edib. Nüsrətin anasını iki ildir görmədiyini deməsindən sonra sosial media istifadəçiləri onu tənqid edib. Məşhur qəssabın anasının yanında eynəkdə olması da birmənalı qaşrılanmayıb.

Nüsrətin anasının yaşadığı köhnə ev də sosial media istifadəçilərinin diqqətini çəkib. Onlar anasını belə evdə yaşadan Nüsrəti tənqid ediblər.

