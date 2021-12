“NATO Polşaya nüvə bombası yerləşdirsə Rusiya adekvat cavab verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin mətbuat katibi Dmitriy Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya NATO-ya cavab olaraq Belarusa nüvə bombası yerləşdirə bilər. “NATO-nun Polşaya nüvə bomba yerləşdirəcəyi təqdirdə, Belarus öz torpaqlarına bu silahlardan yerləşdirilməsi üçün Rusiyaya təklif irəli sürəcək” - deyə Peskov bildirib.

