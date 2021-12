Bakı İdman Sarayının direktoru vəzifəsindən AZAD OLUNDU

Bakı İdman Sarayının direktoru Cəlalət Kazımova vəzifədən azad olunub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov əmr imzalayıb.

Hələlik sarayın direktoru vəzifəsinə yeni təyinat yoxdur.

Məlumatı nazirliyin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Qabil Mehdiyev "Report"un sorğusuna cavab olaraq təsdiqləyib. O, C.Kazımovanın öz ərizəsi ilə işdən azad olunduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Cəlalət Kazımova AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Futzal Federasiyasının prezidenti və "Keşlə" Futbol Klubunun Müşahidə Şurasının sədri Zaur Axundovun anasıdır.

Bakı İdman Sarayı (əvvəlki adı Əl Oyunları Sarayı - red.) 1974-cü ildə inşa olunub. Həmin vaxtdan idman qurğusuna əvvəlcə Z.Axundovun atası Asif Axundov, daha sonra isə anası Cəlalət Kazımova rəhbərlik edib.

Xəzər dənizi sahilindəki Bakı Bulvarının ətrafında yerləşən Bakı İdman Sarayında indiyədək həndbol, badminton, cüdo, futzal, güləş, stolüstü tennis, taekvondo və voleybol növlərində ölkədaxili və beynəlxalq yarışlar keçirilib. Arenada nüfuzlu yarışlardan güləş üzrə Qızıl Qran-Pri turniri, Bakı-2015 I Avropa Oyunları və Bakı-2017 IV-cü İslam Həmrəyliyi Oyunları təşkil olunub.

