İsveçrənin Davos şəhərində keçiriləcək Dünya İqtisadi Forumu təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dünya İqtisadi Forumunun rəsmi saytı məlumat yayıb. Bildirilib ki, buna səbəb koronavirusun Avropada sürətlə yayılan “Omikron” ştamıdır.



Qeyd edək ki, Dünya İqtisadi Forumunun yanvarın 17-21-də keçirilməsi planlaşdırılırdı.

