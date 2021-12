“İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) və onun aparatı faktaraşdırıcı missiya üzrə Ağdam rayonunun Qarağacı və Uzundərə qəbirstanlığlarını ziyarət edib, erməni vandalizminin şahidi olub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna olmaqla) Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov tviterdə yazıb.

