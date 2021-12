“Əmək pensiyaları haqqında” qanuna dəyişiklik edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişiklik əmək pensiyalarının minimum məbləğinin artırılmasını nəzərdə tutur.

Belə ki, hazırda 200 manat olan minimum əmək pensiyası 2022-ci ilin yanvarın 1-dən 20 faiz artırılaraq, 240 manata çatdırılacaq.

Qanun layihəsi sabah Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.

