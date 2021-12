Nəyə görə arvad kişinin sağ tərəfində yatmalıdır - İzah

Bəzən cütlüklər vərdişlərinə uyğun yataqda özlərinə rahat yeri seçirlər. Kimi sağ tərəfdə, kimi sol tərəfdə. Çox zaman isə qadın tez-tez oyandığı və uşağa baxdığı üçün qapıya tərəf yeri seçir.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, qədim inanclara görə, cütlüyün yataqda yatma tərzindən onların xoşbəxtliyi asılıdır.

Nənə-babalarımız hesab edərdi ki, qadın mütləq kişinin sağında yatmalıdır. Bu onunla izah edilir ki, kişinin sağ tərəfi onun ruhuna, aurasına ən yaxın hissədir və ən çox etibar etdiyi insanın yeridir. El arasında filankəs sağ əlidir ifadəsi də etibarlılıq mənasında burdan qaynaqlanıb.

Sağ əl həqiqət və əliaçıqlığın simvoludur. Müqəddəs kitaba and içəndə mütləq sağ əli kitabın üzərinə qoyarlar.



Sağ əllə görüşülür, sağ əllə uşağın başına sığal çəkilir, sağ əlin kürəyə vurulması etibar nişanəsidir.

Sol əl isə yalan simvoludur. Ona görə də, qadın kişinin sağında yatmalıdır.

Çin fəlsəfəsi fen şuya görə də qadın yataqda kişinin sağ tərəfində olmalıdır. Sağ tərəf qadın enerjisidir. Sağ tərəfdə yatdıqda qadın enerjisi ilə kişini üstələyib, onu yataqda daha əmin edə, eləcə də kişinin xəyanətinin qarşısını ala bilər.

Çin və yapon inanclarına görə, kişinin sol tərəfində yatdıqda qadının hamilə qalması və uşaq doğması çətinləşir.

Qadının sol tərəfi onun uşağının beşiyinin yeridir. O, sol əli ilə övladını sakitləşdirməli, sağ əli ilə ərinə toxunmalıdır.

Elə hesab edilir ki, intuitiv olaraq ərinə uşaq kimi yanaşan, ana yerini tutan qadın avtomatik onun sol tərəfində uzanır. Bu da cütlüyün intim energetikasını dağıdır, konfliktlərə, yataqda soyuqluğa yol açır.



