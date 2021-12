Tövləyə girən kəndli DƏHŞƏTƏ GƏLDİ: Təcili kömək çağırdı - İki başlı... / FOTOLAR

Braziliyada qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Busatto adlı kəndli tövləyə girəndə gördüklərinə inanmayıb. O, inəyin iki başı olan buzov dünyaya gətirdiyinin şahidi olub. Kəndli bu barədə dərhal baytara məlumat verib. Buzov baytarlar tərəfindən nəzarətə götürülüb.

Fermerin sözlərinə görə, bundan əvvəl inək iki dəfə buzov dünyaya gətirib. Lakin həmin buzovlar normal olub.

Qeyd edək ki, bu günə qədər iki başlı heyvanlara rast gəlinsə də, inəklər arasında bu halın yaşanması son illər ərzində ilk dəfədir baş verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.