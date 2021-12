Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasında koronavirusa rekord sayda yoluxma qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun yaydığı məlumata görə, dekabrın 13-dən 19-dək oyunçulardan, texniki heyətdən və digər şəxslərdən 12 345 test götürülüb. Onlardan 90 nəfərin testi müsbət çıxıb.

Qeyd edək ki, İngiltərə Premyer Liqasının bir neçə oyunu koronavirusa görə təxirə salınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.