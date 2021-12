Abşeron rayonu Fatmayı qəsəbəsində piyadavurma hadisəsi olub.

Metbuat.az Ölkə.Az-a istinadən xəbər verir ki, ərazidəki avtomobillərdən biri dekabrın 20-i günorta saatlarında yolu qaçaraq keçmək istəyən azyaşlını vurub.

Hadisə nəticəsində ölən şəxsin 9 yaşlı məktəbli olduğu bildirilir.

Qəza anı yaxınlıqdakı təhlükəsizlik kamerası vasitəsilə qeydə alınıb.

