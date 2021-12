Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın açıqladığı iqtisadi model türk lirəsinin sürətlə dəyər qazanmasına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğanın açıqlamalarından dərhal sonra 1 ABŞ dolları - 15,30 lirə nisbətində olub. Hazırda isə 1 ABŞ dolları - 12 lirə nisbətindədir.

Qeyd edək ki, ötən gün bu göstərici 1 ABŞ dolları - 18,01 lirə nisbətində idi. Bu da rekord göstərici idi.

