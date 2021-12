Kamran Əliyev Kəlbəcər və Qubadlıya yeni hərbi prokurorlar TƏYİN ETDİ

Kəlbəcər və Qubadlıya yeni hərbi prokurorlar təyin edilib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmrlər imzalayıb.

Əmrlərə əsasən, Mahir Bayramov Kəlbəcər hərbi prokuroru, Elşən Mürsəlov isə Qubadlı hərbi prokuroru təyin olunub.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni hərbi prokurorluqların yaradılması haqqında” 1 aprel 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Qubadlı və Kəlbəcər Hərbi Prokurorluqları yaradıldıqdan sonra Baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmrləri ilə qeyd olunan hərbi prokurorluqların struktur və ştat tərkibi müəyyən edilib.

