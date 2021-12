Hindistan Rusiyadan aldığı ilk S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərini Pəncab vilayətində yerləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hökumətdə adının açıqlanmasını istəməyən mənbə yerli mediaya açıqlama verib. Açıqlamada bildirilib ki, S-400-lər həm Çin həm də Pakistandan gələ biləcək təhdidlərin qarşısını ala biləcək imkanalra sahibdir.

Qeyd edək ki, Hindistan və Rusiya arasında S-400 sistemlərinin tədarükünə dair saziş 2015-ci iləd imzalanıb.

