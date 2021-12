Qazaxıstanın paytaxtı Nur Sultanda Suriya üzrə danışıqların 17-ci toplantısı başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müzakirələr ikili və üçlü toplantılar formatında başlayıb. Ardınca geniş tərkibli görüşlərin keçirilməsi gözlənilir.

Toplantıda Türkiyə, Rusiya və İranlı nümayəndələrlə yanaşı Suriya hökumətini və hərbi müxalifətini təmsil edən şəxslər də iştirak edir.

