2022-ci ildə koronaya SON QOYMALIYIQ: ÜST dünyaya çağırış etdi

“2022-ci ildə pandemiyaya son qoymalıyıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus belə açıqlama verib. “2022-ci il pandemiyaya son qoyacağımız il olmalıdır” deyən direktor, bunun üçün dünyanı birliyə səsləyib. ÜST rəhbəri indiyə qədər koronavirusdan 3,3 milyon insanın vəfat etdiyini deyib.

O, koronavirusun yeni növü Omikronun Delta variantından daha sürətlə yayılmasına diqqət çəkib. Tedros Adhanom Qebreyesus yeni ilə tədbirləri ilə bağlı xəbərdarlıq edərək bildirib ki, şənliklər təxirə salınarsa daha az insan koronavirusda yoluxar.

