AFFA İntizam Komitəsinin növbəti iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantıda Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi və Premyer Liqanın XIV tur qarşılaşmalarında baş vermiş hüquqi pozuntularla əlaqədar qərarlar çıxarılıb.

Belə ki, XIV turun “Sumqayıt” – “Keşlə” oyununun 80-ci dəqiqəsində “Sumqayıt” klubunun azarkeşləri tərəfindən meydançayaa kənar əşya atıldığı üçün klub 1600 manat cərimə olunub.

