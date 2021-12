AFFA İntizam Komitəsinin növbəti iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantıda Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi və Premyer Liqanın XIV tur qarşılaşmalarında baş vermiş hüquqi pozuntularla əlaqədar qərarlar çıxarılıb.

Belə ki, “Neftçi” klubunun 4 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldığı üçün klub 800 manat cərimə olunub.

