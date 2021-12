ABŞ-ın SpaceX şirkəti, Falcon 9 raketi ilə Beynəlxalq Kosmos Stansiyasına 3 tona yaxın yük daşıyıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yüklər arasında test və araşdırma məqsədləri üçün istifadə edilən aparatlar da var. Raket Floridadakı Kennedi Kosmik mərkəzindən havaya qalxıb. Raketin havaya qalxdığı anlar canlı yayımlanıb.

