Azərbaycanın tanınmış repçisi Elşad Xose ailə qurub.

Metbuat.az Olay.az-a isitnadən xəbər verir ki, sənətçinin nikah mərasimi bu gün baş tutub.

İfaçının özəl günündə onun yaxın dostları iştirak edib.

Qeyd edək ki, bu, sayca Xosenin ikinci nikahıdır. Elşad bundan əvvəl aktrisa-rəqqasə Oksana Rəsulova ilə ailə qurub. Məşhur cütlük bir müddət sonra boşanaraq münasibətlərinə nöqtə qoyub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.