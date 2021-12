Türkiyənin tanınmış aktrisası, model Nəfisə Karatay masaj salonunda xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yarıçılpaq vəziyyətdə masaj etdirərkən, tanınmış iş adamı Tolqa Balta otağa girərək, aktrisanın ünvanın sərt ifadələr səsləndirib. İş adamı iddia edib ki, növbə onun olub. Tərəflər arasında mübahisə baş verib. Mübahisə böyüyəndən sonra ətrafdakılar müdaxilə edib.

Model məsələ ilə bağlı polisə şikayət edib. İş adamı isə aktrisanı təhqir etmədiyini irəli sürüb.

