“Rusiya ABŞ-ın dost olmayan addımlarını cavabsız saxlamayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Müdafiə Nazirliyinin iclasında belə deyib. O bildirib ki, Moskva Vaşinqtonun addımlarına cavab olaraq, hərbi həmlələr həyata keçirəcək. Putinin sözlərinə görə, Rusiya qərbin təcavüzkar planlar həyata keçirməsinə sərt cavab verəcək.

"Bizim Rusiyanın suverenliyini qorumaq üçün fəaliyyət göstərməyə haqqımız var” - deyə Putin bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.