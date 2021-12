ŞOK İDDİA: Makronun həyat yoldaşı əslində kişidir - Fransa çalxalanır

“Fransa prezidenti Emmanuel Makronun həyat yoldaşı Brijit Makron əslində kişidir və ilk adı Jan Mişel Troqnö olub”.

Metbuat.az La Figaro qəzetinə istinadən xəbər verir ki, belə şok iddia sosial mediada yayılıb. 68 yaşlı Brijitin dünyaya kişi kimi gəlməsi barədə iddialar sosial medida böyük kütlə tərəfindən maraqla qarşılanıb. Sosial mediada Jan Mişel Troqnö (#JeanMichelTrogneux) trendi sürətlə yayılır. Brijit iddialarla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edib. “Cnews”in məlumatına görə, ilk dəfə iddialar sentyabr ayında “Faits et Documents” nəşri tərəfindən ortaya atılıb. Bir sıra mütəxəssislərin də təsdiq etdiyi iddialar 3 illik araşdırmalardan sonra açıqlanıb. 12 səhifəlik hesabatda Brijitin əvvəllər Jan Mişel Troqnö adlı oğlan olduğu irəli sürülüb.

Hesabat əvvəlcə yutubda yayılıb. Lakin daha sonra video silinib. Bir müddət sonra sosial mediada müzakirə olunmağa başlayıb.

