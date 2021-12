Azərbaycanda paracüdo üzrə dünya çempionatı keçiriləcək.

Milli Paralimpiya Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, mundial gələn il noyabrın 7-9-da Bakıda təşkil olunacaq.



Dünya çempionatında 40-dan çox ölkənin aparıcı idmançılarının iştirakı gözlənilir və bu yarış Paris-2024 XVII Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya xalı verəcək.

Qeyd edək ki, dünya çempionatından öncə beynəlxalq həkimlərin iştirakı ilə idmançılar üçün tibbi təsnifat keçiriləcək.

