İspaniyalı reqbiçi Kava Leauma Hollandiyada binadan yıxılaraq 32 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 8 metr hündürlükdən yıxılıb. İki dəfə əməliyyat olunmasına baxmayaraq idmançının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

