Baş Prokurorluq dəm qazından zəhərlənmə və ölüm hallarının sayının artmasını nəzərə alaraq bu kimi halların qarşısının alınması məqsədilə maarifləndirici videoçarx hazırlayıb.

Metbuat.az həmin videoçarxı təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.