İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iranlı nazir Azərbaycan Prezidentinin qəbulunda olacaq, parlamentin spikeri, xarici işlər naziri və Baş nazirin müavini ilə görüşlər keçirəcək.

