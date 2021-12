Çin səsdən sürətli “Dong Feng-17” ballistik raketi üzərində işləyir.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, ABŞ-ın bu raketə qarşı müdafiə sistemləri yoxdur. Ümumiyyətlə raket radarlardan gizlənə bilir. Məlumata görə, mərmi həm müxtəlif döyüş başlıqları həm də nüvə başlığı daşıya bilir.

Məlumata görə, Çinin əsas məqsədi ABŞ-ın müdafiə olunmaqda və uçuş trayektoriyasını müəyyən etməkdə çətinlik çəkdiyi raket ərsəyə gətirməkdir.

