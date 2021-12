““TURKOVAC” peyvəndi insanlarla və bütün dünya ilə qovuşmaq üzrədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə peyvənd məsələsində ayrı-seçkilin etməyəcək. “TURKOVAC” bütün dünya üçün əlçatan olacaq.

Qeyd edək ki, bu gün Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi “TURKOVAC” peyvəndindən istifadəsinə icazə verib. Bu ilin sonuna qədər türk peyvəndinin geniş istifadəsinə başlanılacaq

