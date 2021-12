UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələlərində istifadə ediləcək top təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandalar Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində baş tutacaq final matçına kimi oyunlarını bu topla keçirəcəklər.

Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinə fevralın 15-də start veriləcək. Final qarşılaşması mayın 27-də gerçəkləşəcək.





