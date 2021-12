Sosial mediada paylaşılan video böyük maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda soyuq bölgəyə gedən şəxsin saqqalının bir neçə saniyə ərzində donduyu əks olunub. Video qısa zaman ərzində 3 milyon dəfədən çox izlənilib. Məlumata görə, videonu paylaşan şəxs bölgəyə sörfinqlə məşğul etmək üçün gedib. Lakin gözlənilməz soyuqla üzləşib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.