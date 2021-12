Egey dənizində qaçqınların olduğu qayıq batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı onlarla mühacir itkin düşüb. Məlumata görə, qəza Yunanıstanın Bolukendire adası sahillərində baş verib. Hadisə zamanı qayıqda dəqiq neçə nəfərin olduğu barədə məlumat yoxdur.

Bəzi mənbələr qayıqda 32, bəzi mənbələr isə 50 nəfərin olduğunu yazır. Əraziyə xilasedicilər cəlb edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.