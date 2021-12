İndiyədək Azərbaycana koronavirus əleyhinə 14 092 460 vaksin gətirilib.

Metbuat.az-a İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə, gələn il üçün ölkəyə əlavə olaraq 4 milyon 431 min doza vaksinin gətirilməsi planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda “CoronaVac”, “AstraZeneca/Vaxzevria”, “Biontech/Pfizer” və “Sputnik V” vaksinləri istifadə olunur.

