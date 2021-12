Prokurorluq bəraət alan şəxslə bağlı apellyasiya protesti verib

Prokurorluq bəraət alan Elçin Camalovla bağlı apellyasiya protesti verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, bəzi media və sosial şəbəkə səhifələrində paytaxtın Nəsimi rayonunda Camalov Etibar Feyzəməd oğlunu qəsdən öldürməkdə təqsirləndirilən qardaşı Elçin Camalovun barəsində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bəraət verilməsi ilə bağlı informasiyalar yayılıb.

Belə ki, martın 18-də birgə yaşadıqları evdə aralarında şəxsi münasibətlər zəminində baş verən mübahisə zamanı Etibar Camalov bıçaqla qardaşı Elçin Camalova xəsarət yetirib, daha sonra sonuncu bundan qəzəblənərək qisas almaq niyyəti ilə evdə masanın üzərində olan bıçağı götürüb Etibar Camalovun bədəninin müxtəlif nahiyələrinə xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürüb.

Faktla bağla Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə Nəsimi Rayon Prokurorluğunda cinayət işi başlanaraq istintaq aparılıb, Elçin Camalova qeyd edilən maddə ilə ittiham elan edilərək cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 08 dekabr 2021-ci il tarixli hökmü ilə təqsirləndirilən şəxs Elçin Camalovun əməli“zəruri müdafiə kimi qiymətləndirilərək ona bəraət verilib.

Məhkəmənin gəldiyi nəticənin işin faktiki hallarına uyğun olmaması və cinayət qanununun normasının düzgün tətbiq edilməməsi əsası ilə dövlət ittihamçısı tərəfindən həmin hökmdən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə apellyasiya protesti verilib.

