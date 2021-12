"Kangol Kid" ləqəbi ilə tanınan amerikalı məşhur repçi Şon Şiller Feker Nyu-Yorkdakı evində vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun Feysbuk səhifəsində məlumat verilib.

Bildirilib ki, repçi 55 yaşında bağırsaq xərçəngindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Şon Şiller "UTFO" qrupunun üzvü olub. O, 80-ci illərdə "Roxanne, Roxanne" və "Ya Cold Wanna Be With Me" hitləri ilə məşhurlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.