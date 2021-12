Üç gün davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ OLUDU

Dekabrın sonunda Yer kürəsinin sakinləri yenidən həyəcanlı maqnit qasırğası ilə üz-üzə qalmalı olacaqlar.

Metbuat.az mütəxəssislər maqnit qasırğasının üç gün ərzində - dekabrın 27-dən 29-dək davam edəcəyini gözləyirlər.



Mütəxəssislərin fikrincə, dekabrın 27 və 28-də zəif – G1 səviyyəsində maqnit qasırğası ehtimalı var. Geomaqnit titrəyişlərin gücü 5 bal olacaq.

Ertəsi gün geomaqnit sahəsinin pozulmasının gücü 4 bala qədər azalacaq, lakin bu, artıq G1 səviyyəsindən aşağıdır.

Ancaq zəif bir maqnit qasırğası gözlənilsə də, rahatlamayın. O, məsələn, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələrə səbəb ola bilər.

Alimlər qeyd edirlər ki, beş ballıq qasırğalar quşların və heyvanların miqrasiya yollarına da təsir edir.

Geomaqnit sahəsinin daha güclü pozulmaları insan sağlamlığına təsir göstərərək baş ağrısı, yorğunluq, əsəbilik, ümumiyyətlə, sağlamlığın pisləşməsinə səbəb ola bilər.

Meteohəssas insanların huşunu itirməsi də baş verə bilər.

Ona görə də həkimlər bu günləri özünüzə qulluq etməyə, yağlı qidalardan, spirtli içkilərdən və tütündən uzaq durmağa, stresli vəziyyətlərdən qaçmağa, gərginləşməməyə, mümkünsə təmiz havada gəzməyə çağırır.

