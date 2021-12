“Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Qarabağdakı şəxsi heyəti sülhün qorunub saxlanmasının təminatçısıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu bildirib.



"Bir ildən artıqdır ki, Rusiya sülhməramlıları Qarabağda və ona bitişik rayonlarda dinc həyatın bərqərar olmasına şərait yaradır, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin bərpasına kömək edir. Hazırda bir dənə də olsun ciddi insident baş verməyib”, - deyə Şoyqu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.