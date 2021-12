“Artıq son bir neçə ay ərzində müsbət məqam ondan ibarətdir ki, İranla bir sıra yeni layihələrlə bağlı razılıq əldə edilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bu gün İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahianla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.



“Yeni layihələrin icrası ilə bağlı yol xəritəsi hazırlanır. Hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda təsdiq ediləcək”, - nazir vurğulayıb.

