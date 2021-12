Biz nə etdiyimizi bilirik - Ərdoğan

“Qazanan təkcə bankda pulu olan və ya ixrac edənlər yox, 84 milyonluq ölkəmizin hər bir fərdidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Tvitterdə bildirib.

Ərdoğan iqtisadiyyatda həyata keçirilən yeni proqramla bağlı açıqlamalar verib. Qeyd edib ki, azad bazar iqtisadiyyatı qaydaları çərçivəsində valyuta məzənnəsini Türkiyənin reallıqlarına uyğun olaraq proqnozlaşdırıla bilən və dayanıqlı səviyyəyə çatdırmaq üçün elan edilən proqram öz effektini göstərib.

“Millətimiz bu proqramdakı tədbirləri və qətiyyətli mövqeyimizi yüksək qiymətləndirdi və qəbul etdi. Bazarlar buna uyğun olaraq müvafiq addımlar atıb. Xəzinə və Maliyyə Nazirliyimiz və əlaqədar qurumlar paketdəki məsələlərin təfərrüatını ictimaiyyət və tərəflərlə paylaşmağa başlayıb.

Məzənnənin sabitləşməsi təkcə bankda pulu olan vətəndaşlarımızı deyil, istehsaldan tutmuş inflyasiyaya kimi iqtisadiyyatın bütün sahələri ilə əlaqəli müsbət haldır. Eyni şəkildə, ixracatçının gələcəyi görə bilməsinin təmin edilməsi bütün iqtisadiyyata müsbət təsir göstərəcək.

Hər kəsi sərmayəyə, məşğulluğa, istehsala və ixraca dəvət edir və ölkəmizi cari profisitlə böyütmək əzmində olduğumuzu bir daha bildiririk.

İcazə verin vurğulayım: Biz nə etdiyimizi bilirik. Biz bunu niyə etdiyimizi bilirik. Biz bunu necə edəcəyimizi bilirik. Hara getdiyimizi bilirik. Biz hara çatacağımızı bilirik.

Məqsədimiz elə bir yerdir ki, biz və gələcək nəsillər onların həyatında müsbət, köhnə dəyişikliklərin şahidi olacağıq”.

